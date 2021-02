João Sousa em declarações a O JOGO: "Ainda não consigo jogar a um bom nível"

João Sousa iniciou a época num Challenger ATP na Turquia, mas falta de ritmo competitivo e alguma ansiedade não lhe permitiram ser bem sucedido

Sem competir há 105 dias, desde que desistiu, lesionado no antebraço direito, no encontro de qualificação para o ATP250 de Antuérpia, João Sousa voltou ontem à ação, mas esteve longe de justificar a condição de primeiro cabeça de série e único top 100 (92.º) no Challenger de Antalya.

Num court de terra batida pesado, devido à chuva dos últimos dias, e uma bola lenta, o vimaranense raramente se entendeu com a solidez de jogo desde o fundo do campo do espanhol Carlos Taberner (144.º), vencedor por 6-1 e 6-4. Nesta descida à segunda divisão do ATP Tour - devido à impossibilidade de viajar para Austrália, ao sofrer as sequelas da pandemia -, só deu um pequeno ar da sua graça quando recuperou de 2-5 para 4-5, salvando um match point. Nessa altura, ainda se imaginou a repetição da história da última presença num challenger: em julho de 2013, evitou quatro match points na ronda inaugural do Guimarães Open e só parou de troféu nas mãos.

Para além da natural falta de ritmo, apresentou-se "algo ansioso, situação mais evidente quando a velocidade da bola ia mais rápida do que o programado pelo cérebro, criando alguma desordem na movimentação", como lamentou o treinador Frederico Marques, enquanto o jogador não tinha dúvidas: "A verdade é que nunca me senti cómodo e senti alguma falta de confiança, própria de quem esteve muito tempo sem competir e viu interrompida a última fase da pré-época". "Ainda não consigo jogar a um bom nível e, se tal alguma vez aconteceu, foi quando tive oportunidades de chegar ao 5-5", fez questão de deixar claro a O JOGO.

A permanência de João Sousa em Antalya não chegou ao fim, prosseguindo hoje na variante de pares e associado a João Domingues.

Para além da intenção em ir longe no respetivo quadro, aproveitará para continuar a aprimorar a forma tendo em vista o Golden Swing - série de três torneios ATP250, a partir de do próximo dia 22, em Córdoba, Buenos Aires e Santiago do Chile.