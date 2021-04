João Domingues vence e acede à segunda ronda do challenger de Split

O tenista português derrotou o australiano Alex Bolt.

João Domingues derrotou esta segunda-feira o australiano Alex Bolt e garantiu a qualificação para a segunda ronda do challenger de Split 2, que está a decorrer esta semana na Croácia.

Com uma exibição autoritária e sem enfrentar qualquer ponto de break, o tenista natural de Oliveira de Azeméis, que figura no 189.º lugar do ranking ATP, eliminou o adversário, 186.º colocado na hierarquia mundial, em dois sets, com os parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora de encontro.

Domingues, que impôs quatro quebras de serviço a Bolt, duas em cada partida, assegurou o triunfo ao quinto "match point", colocando assim um ponto final na sequência de quatro derrotas consecutivas que registava desde a segunda ronda do "qualifying" do ATP 250 de Buenos Aires, no início de março.

Na próxima jornada, o jogador português, de 27 anos, vai defrontar o vencedor do encontro entre o egípcio e quarto cabeça de série, Mohamed Safwat (165.º), e o francês Mathias Bourgue (217.º).