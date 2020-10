João Domingues eliminado no challenger de Marbella

O tenista português perdeu com o esloveno Blaz Rola.

João Domingues foi esta quarta-feira eliminado no torneio de Marbella, ao perder com o esloveno Blaz Rola na segunda ronda da prova espanhola do circuito challenger, em terra batida.

Domingues, 174.º classificado do ranking mundial, não conseguiu uma única vez quebrar o serviço de Rola, 152.º posicionado na hierarquia da ATP, e foi batido em dois sets pelo esloveno, por duplo 6-3, após uma hora e 29 minutos de confronto.

Com a eliminação de Domingues, Portugal fica sem representantes no torneio de Marbella, uma vez que o compatriota Pedro Sousa, sétimo cabeça de série, foi afastado na terça-feira na ronda inaugural do torneio espanhol, ao perder por 6-3 e 6-4 com o francês Alexandre Muller.