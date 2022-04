João Domingues eliminado no challenger de Buenos Aires 2

Redação com Lusa

João Domingues foi esta quinta-feira eliminado no challenger de Buenos Aires 2, ao perder em dois sets com o argentino Santiago Taverna, sétimo cabeça de série, na segunda ronda do torneio.

João Domingues, 341.º classificado no ranking mundial, foi batido sem grande dificuldade por Santiago Taverna, 207.º posicionado na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-4 e 6-3, após uma hora e 15 minutos de confronto no court em terra batida.

O tenista português, de 28 anos, até começou por quebrar o serviço do argentino no primeiro set, mas cedeu nos últimos dois jogos em que serviu, entregando o parcial ao adversário, enquanto no derradeiro bastou uma única quebra de Taverna para fechar o encontro e seguir para os quartos de final.

