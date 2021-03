João Domingues eliminado na fase de qualificação em Santiago do Chile

João Domingues, de 27 anos, encerra a participação no Golden Swing da América Latina com apenas um triunfo,

O tenista português João Domingues despediu-se do ATP 250 de Santiago do Chile, ao ceder na ronda inaugural da fase de qualificação diante o argentino e "qualifier" Nicolas Kicker, em dois "sets".

O jogador de Oliveira de Azeméis, 188.º colocado na hierarquia ATP, perdeu ao fim de uma hora e 12 minutos, com os parciais de 6-4 e 6-2, frente a um jogador atualmente sem "ranking" e regressado à competição no recente ATP 250 de Córdoba, pela primeira vez desde maio de 2018, após ter sido condenado por viciação de resultados.

João Domingues, de 27 anos, encerra a participação no Golden Swing da América Latina com apenas um triunfo, na primeira ronda do "qualifying" do ATP 250 de Buenos Aires, e espera agora pela entrada na fase de qualificação do ATP 500 do Dubai.

Kicker, antigo 78.º classificado do "ranking" ATP, vai defrontar o brasileiro Thomaz Bellucci (293.º ATP) na discussão pela última ronda de acesso ao quadro principal do ATP 250 de Santiago do Chile, que contará a partir de segunda-feira com a presença de dois portugueses, João Sousa e Pedro Sousa, na variante de singulares e de pares.