João Domingues e Gonçalo Oliveira vencem no challenger Oeiras 3

Redação com Lusa

Os tenistas portugueses João Domingues e Gonçalo Oliveira venceram hoje na primeira ronda no challenger de Oeiras 3 e seguem em frente no torneio que se disputa no Complexo de Ténis do Jamor.

João Domingues, 321.º do ranking mundial, bateu o espanhol Carlos Gimeno Valero, 371.º da hierarquia, em três sets, com ao parciais de 7-6 (7-4), 4-6 e 7-5, num encontro que teve a duração de duas horas e 46 minutos.

Na segunda ronda, Domingues vai defrontar o belga Michael Geerts, 262.º do ranking ATP.

Já Gonçalo Oliveira, 351.º, venceu o brasileiro Thomaz Bellucci, 1.104.º, também em três sets, com os parciais de 6-4, 5-7 e 6-1, num encontro que teve a duração de duas horas e 26 minutos.

Na próxima ronda, Gonçalo Oliveira vai enfrentar o chileno Nicolas Jarry, 129.º do mundo.