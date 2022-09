João Domingues arranca com vitória no challenger de Braga

O tenista português João Domingues, campeão em 2019, arrancou hoje com uma vitória na jornada de abertura do challenger de Braga, que decorre até domingo no Clube de Ténis de Braga.

Campeão do torneio minhoto em 2019, o tenista de Oliveira de Azeméis precisou de três "sets" para eliminar o checo Vit Kopriva, número 154 no "ranking" ATP, com os parciais de 5-7, 6-4 e 6-2, em duas horas e 40 minutos.

Graças ao triunfo sobre o sexto cabeça de série, depois de recuperar de um "set" a zero, João Domingues, que ocupa a 274.ª posição da hierarquia mundial, assegurou a passagem à segunda ronda, ficando a aguardar pelo desfecho do encontro entre o também português Pedro Araújo (550.º ATP) e o "qualifier" espanhol Pablo Lamas Ruiz (511.º) para conhecer o próximo adversário.

"Perdi muito mal o primeiro "set", mas consegui voltar ao jogo mentalmente e focar-me no que tinha a fazer. Mesmo no segundo "set", podia ter fechado muito mais cedo e no terceiro foi mais tranquilo e acabei por cima do encontro taticamente e a jogar melhor", comentou Domingues.

Assim como Araújo, de 20 anos, Gonçalo Oliveira (396.º), Gastão Elias (205.º), Frederico Silva (251.º) e Nuno Borges (93.º) também vão jogar a primeira ronda terça-feira, no caso todos de seguida no "court" central do Clube de Ténis de Braga, a partir das 10:00.

Duarte Vale, que figura no 510.º posto do "ranking", tem encontro marcado com o francês Benoit Paire, antigo número 18 do mundo e atual 168.º classificado, no terceiro desafio do "court" número um, antes de Pedro Araújo defrontar o seu adversário espanhol.