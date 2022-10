Jessica Pegula conquista torneio de Guadalajara

Redação com Lusa

A tenista norte-americana Jessica Pegula conquistou no domingo o segundo título da carreira, ao impor-se à grega Maria Sakkari na final do torneio de Guadalajara, em dois sets.

Pegula, que com a vitória no torneio mexicano subiu duas posições para o terceiro lugar do ranking WTA, derrotou a agora número cinco mundial por 6-2 e 6-3, em uma hora e 10 minutos.

Este é o segundo título da carreira para a norte-americana de 28 anos, depois do conquistado em Washington em 2019.

Já Maria Sakkari perdeu pela quarta vez numa final esta temporada, após ter sido igualmente derrotada nos encontros decisivos em São Petersburgo, Indian Wells e Parma.