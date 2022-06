Jelena Dokic revela que sofre de depressão e tentou suicidar-se

Antiga número quatro mundial publicou um pesado desabafo nas redes sociais

A antiga tenista australiana Jelena Dokic, que chegou a ocupar a quarta posição no ranking mundial, revelou esta segunda-feira que sofre de depressão e que tentou suicidar-se em abril.

"28 de abril de 2022. Quase saltei da varanda do meu 26.º andar para tirar a minha própria vida. Nunca esquecerei esse dia. Tudo desfocado. Tudo escuro. Nada faz sentido, apenas lágrimas, tristeza, depressão, ansiedade e dor. Os últimos seis meses têm sido muito difíceis. Tenho chorado constantemente em todo o lado. Desde esconder-me na casa de banho quando estou a trabalhar para limpar as lágrimas para que ninguém veja até ao choro imparável em casa, dentro das minhas quatro paredes. Tem sido insuportável", admitiu Dokic, de 39 anos, por via de uma publicação no Instagram.

"Culpo-me, acho que não sou digna de amar e estou com medo. Isto não é fácil de escrever, mas sempre foi aberta, sincera e vulnerável. Acredito muito no poder de partilhar as nossas histórias para ajudar as outras pessoas. Escrevo isto porque sei que não sou a única que está a sofrer. Não tenhas vergonha do que estás a sentir. Não faz mal sentires-te assim e podes voltar a senti-lo. É possível, continua a acreditar. Voltarei mais forte que nunca", prometeu, em jeito de conclusão.

Jelena Dokic subiu à ribalta do ténis em 2000, quando tinha apenas 16 anos, após surpreender tudo e todos com uma vitória sobre Martina Hingis, número 1 mundial da altura, na primeira ronda do torneio de Wimbledon. No ano seguinte, a australiana atingiu a melhor classificação da carreira - quarto lugar.

Nascida na antiga Jugoslávia, que deixou rumo à Austrália quando tinha 11 anos, Jelena contou na autobiografia 'Unbreakable' (Inquebrável) os vários abusos físicos e mentais que sofreu às mãos do pai e treinador Damir até aos 19 anos, quando decidiu romper ligações com o progenitor e sair de casa.

Fora dos courts desde 2014, Jelena Dokic é atualmente comentadora desportiva.

