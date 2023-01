Jaime Faria eliminado por Jay Clarke na primeira ronda do challenger Oeiras 2

O tenista português Jaime Faria foi, esta segunda-feira, eliminado na primeira ronda do challenger Oeiras 2, ao perder com o britânico Jay Clarke, segundo cabeça de série.

A fazer apenas o segundo torneio de singulares do circuito challenger, Faria, 591.º do ranking mundial, perdeu com Clarke, 241.º, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 15 minutos, voltando a ser eliminado na estreia como no Oeiras 1, disputado na semana passada.

Ainda em prova no torneio, que se disputa no complexo de ténis do Jamor, estão João Domingues, Gonçalo Oliveira e Pedro Sousa, sendo que os dois últimos tiveram entrada no quadro principal por convite da organização.

Domingues (283.º do mundo) vai defrontar o turco Cem Ilkel (337.º), Oliveira (489.º) joga com o austríaco Lukas Neumayer (295.º) e Pedro Sousa (494.º) encontra o espanhol Nikolás Sánchez Izquierdo (270.º).