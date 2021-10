Jannik Sinner conquista em Antuérpia o quarto título da temporada

O jovem italiano, de 20 anos e 13.º do ranking ATP, bateu o argentino, 14.º, por 6-2, 6-2, em uma hora e 17 minutos.

O tenista italiano Jack Sinner, primeiro cabeça de série, conquistou o seu quarto torneio da temporada, depois de vencer o argentino Diego Schwartzmann, segundo, na final de Antuérpia.

O jovem italiano, de 20 anos e 13.º do ranking ATP, bateu o argentino, 14.º, por 6-2, 6-2, em uma hora e 17 minutos.

Com o triunfo no torneio belga, Sinner vai subir ao 11.º lugar da hierarquia mundial, a sua melhor posição de sempre, e à 10.ª posição da corrida para o Masters, no qual estarão os oito melhores.

Este é o quarto título da temporada e o quinto da carreira para o transalpino, que, em 2021, venceu em Sófia (também venceu em 2020), Washington e Melbourne.