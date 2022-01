Irmão de Djokovic não descansa: "Querem capturá-lo e prendê-lo outra vez"

Djordje Djokovic comentou decisão favorável do juiz, mas lembrou que o caso não está terminado

A família de Novak Djokovic, como sempre acontece, esteve ao lado e completamente do lado do tenista na polémica entrada na Austrália para disputar o primeiro Grand Slam da temporada. Djordje Djokovic atualizou a situação e congratulou-se com a decisão do juiz.

"Foi uma noite sem sono para toda a família, momentos muito difíceis. Novak mostrou que é persistente e acredita nos seus ideais. Ele venceu esta batalha para todo o Mundo. O juiz tomou a decisão certa baseando-se nos factos, mas estamos a receber a informação de que o ministro está acima do tribunal", afirmou, em declarações a uma televisão da Sérvia.

No entanto, Djordje, oito anos mais novo que Novak, não descansa quanto ao caso, lembrando que ainda existem autoridades do país que não querem que o tenista seja liberto e possa disputar o Open da Austrália.

"É política, claramente. O que podemos fazer é dar isto a conhecer nas redes sociais. Eles querem capturá-lo e prendê-lo outra vez. Estamos a falar com os relações públicas sobre os próximos passos. Ele está com os advogados na sala onde estavam durante a audiência a pensar nas opções que tem", explicou.