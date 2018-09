US Open: Naomi Osaka atropela Tsurenko rumo às "meias"

Naomi Osaka não deu hipóteses a Lesia Tsurenko

A tenista japonesa Naomi Osaka assegurou a qualificação para as meias-finais do US Open, último "major" da temporada, que está a decorrer em Flushing Meadows, ao eliminar a ucraniana Lesia Tsurenko.

A jovem, de 20 anos, venceu de forma categórica a número 36 do ranking mundial, por duplo 6-1 em apenas 57 minutos, para se qualificar pela primeira vez na carreira para as meias-finais de um Grand Slam, tornando-se na primeira atleta japonesa a consegui-lo no US Open na Era Open (a partir de 1968).

Em mais um dia quente em Nova Iorque, Osaka (19.ª WTA), que registou no total 59 pontos face aos 28 de Tsurenko, garantiu uma vaga entre as quatro finalistas ao cabo de três presenças no "major" nova-iorquino.

"Sinceramente nem acho que esteja assim tanto calor. Sinto-me bem e adoro suar", comentou ainda em court. "Fiquei contente por ter conseguido vencer, porque sabia que ela era uma jogadora muito difícil", acrescentou a nipónica.

Campeã do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, Naomi Osaka vai agora medir forças na fase seguinte com a vencedora do encontro entre a espanhola Carla Suárez Navarro e a norte-americana Madison Keys.