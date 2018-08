US Open: Nadal em frente numa despedida triste para David Ferrer

Rafael Nadal e Sloane Stephens iniciaram as defesas dos títulos dos US Open.

Rafael Nadal e Sloane Stephens iniciaram as defesas dos títulos dos US Open, último torneio do Grand Slam de ténis da temporada, com vitórias na primeira ronda.

Num duelo entre dois espanhóis e amigos de longa data, no encontro que encerrou a sessão noturna no Arthur Ashe Stadium, Nadal, de 32 anos, levou a melhor diante David Ferrer, que aos 36 anos e a jogar o último major da carreira, viu-se obrigado a desistir com uma lesão nos gémeos.

Depois de ter vencido o primeiro set por 6-3, o maiorquino e número um mundial estava em desvantagem na segunda partida, por 4-3, quando Ferrer, 148.º do ranking e semifinalista do US Open em duas ocasiões (2004 e 2006), se viu obrigado a entregar a qualificação para a segunda ronda.

"Este é o meu último Grand Slam da carreira. Lamento não ter conseguido acabar o encontro", afirmou o tenista de Valência e antigo número três do mundo (2003).

Assegurada a vitória na estreia, o tenista balear, que já venceu cinco títulos esta temporada - em Monte Carlo, Barcelona, Roma, Roland Garros e Toronto - e procura o 18.º major da carreira e o quarto em Flushing Meadows, depois das vitórias em 2010, 2013 e 2017, vai defrontar o canadiano Vasek Pospisil que eliminou o polaco Lukas Lacko, por 7-5, 6-3 e 6-2.

Numa jornada sem surpresas de maior, o argentino Juan Martin Del Potro, campeão em Nova Iorque em 2009, também não sentiu dificuldades para afastar o jogador da casa Donald Young, pelos parciais de 6-0, 6-3 e 6-4. O próximo desafio do terceiro cabeça de série será frente ao também norte-americano Denis Kudla, vencedor do confronto com Matteo Berrettini, por 6-4, 7-5 e 6-3.

Já o sul-africano Kevin Anderson, vice-campeão do US Open e quinto cabeça de série, viu-se obrigado a esforços redobrados para eliminar o tenista natural de Los Angeles, Ryan Harrison, 53.º da hierarquia, pelos parciais de 7-6 (7-4), 5-7, 4-6, 6-3 e 6-4, em quatro horas e 14 minutos. Na segunda ronda, o finalista derrotado este ano em Wimbledon vai medir forças com o francês Jeremy Chardy, responsável pela eliminação do russo Andrey Rublev (6-2, 4-6, 6-4 e 6-1).

Na competição feminina, após a surpreendente queda da número um mundial Simona Halep ante Kaia Kenepi, a campeã em título Sloane Stephens precisou apenas de uma hora e 16 minutos para bater a russa Evgenyia Rodina, pelos parciais de 6-1 e 7-5, e marcar encontro com Anhelina Kalinina que viu a adversária Kathinka Von Deichmann desistir, por lesão, quando o encontro estava 1-6, 7-6 (7-0) e 5-2.

Igualmente na metade superior do quadro, a hexacampeã do US Open Serena Williams estreou-se também a vencer. Frente à polaca Magda Linette, a norte-americana, de 36 anos, precisou de apenas uma hora e 10 minutos para triunfar pelos parciais de 6-4 e 6-0, ficando assim a uma vitória de poder defrontar a sua irmã mais velha, Venus Williams (que bateu Svetlana Kuznetsova em três sets) na terceira ronda do US Open.