Taça Davis: João Sousa contente por "dar o primeiro ponto a Portugal"

Apesar de ter cedido o primeiro set, o tenista português conseguiu dar a volta ao encontro, batendo Illya Marchenko.

João Sousa mostrou-se esta sexta-feira "contente" com a conquista de um ponto para Portugal no encontro que está empatado com a Ucrânia, na primeira eliminatória do play-off do Grupo I da Zona Euroa/África da Taça Davis.

"Estou muito contente com o objetivo principal, que era vencer o encontro, dar o primeiro ponto a Portugal, e também com o nível exibido hoje. O Pedro (Sousa), infelizmente, não conseguiu vencer, mas a eliminatória está em aberto", afirmou o número 1 nacional e 49.º no ranking ATP.

Apesar de ter cedido o primeiro set, no qual dispôs de três pontos de break, o vimaranense conseguiu dar a volta ao encontro e bater Illya Marchenko, que chegou a ser assistido ao ombro direito (operado no último mês de janeiro) no final do segundo parcial, por 4-6, 6-2 e 6-3.

"Não entrei tão bem, como gostaria. As condições aqui são um bocadinho mais difíceis e diferentes daquilo que tenho estado habituado nos últimos meses. Ao princípio, custou-me um bocadinho entrar no ritmo de jogo, mas, no segundo e terceiro sets, consegui encontrar boas sensações, jogar a um bom nível e daí a minha vitoria", explicou o minhoto.

Ao vencer Marchenko, João Sousa alcançou o 22.º triunfo na Taça Davis e tornou-se, assim, o segundo jogador português com mais vitórias em encontros de singulares da prova, depois de João Cunha e Silva (25 vitórias e 28 derrotas).

Após o empate de hoje, o vimaranense revelou os planos da seleção lusa com vista ao encontro de pares e os dois de singulares, agendados para sábado, e que vão determinar qual das duas equipas garante já a manutenção no Grupo I da Zona Europa/África.

"Vamos recuperar da melhor forma para amanhã (sábado) estar a 100 por cento e tentar jogar bem para vencer esta eliminatória", frisou João Sousa, que há uma semana atingiu os oitavos de final do US Open, tornando-se no primeiro português a chegar tão longe num torneio do Grand Slam.