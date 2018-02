Portugal perde e vai de disputar manutenção no Grupo I da Fed Cup

Portugal perdeu com a Estónia, por 2-1, na segunda jornada da poule B do grupo I da zona Europa/África da Fed Cup em ténis, em Tallin, e terá de disputar um play-off de manutenção.

Um dia depois da derrota com a Grã-Bretanha, por 3-0, o crucial embate com as anfitriãs começou bem para a seleção portuguesa, com a vitória de Francisca Jorge sobre Katriin Saar, por 6-2 e 6-3, no hard court do Centro de Ténis Tallink.

No segundo encontro de singulares, Anett Kontaveit, 27.ª jogadora do mundo, levou a melhor sobre Inês Murta, que abandonou com 1-1 no segundo set, depois de a jogadora da casa ter vencido o primeiro parcial, por 6-2.

No decisivo encontro de pares, muito equilibrado, Francisca Jorge e Maria João Koehler foram batidas por Anett Kontaveit e Saara Orav, por 7-6 (7-0) e 7-6 (8-6), em uma hora e 47 minutos.

Com duas derrotas, Portugal já não escapa ao terceiro e último lugar da poule B e, para assegurar a permanência no Grupo I, terá de disputar um 'play-off' frente ao quarto classificado da poule C, na qual estão integradas Croácia, Eslovénia, Hungria e Suécia