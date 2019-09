Nick Kyrgios provoca Rafael Nadal após a final do US Open

Tenista australiano esceveu que o seu jogador preferido é Medvedev, derrotado por Rafael Nadal na final do torneio

O tenista australiano Nick Kyrgios publicou esta madrugada uma mensagem provocatória a Rafael Nadal, através da sua conta no Instagram. "O meu jogador preferido", escreveu o australiano, 27.º do ranking ATP, com uma fotografia de Daniil Medvedev, jogador russo que foi derrotado por Rafael Nadal na final do US Open, o último torneio do Grand Slam deste ano.

Em plena celebração da conquista do 19º título de um Grand Slam do tenista espanhol, Kyrgios, que já se desentendeu algumas vezes com Rafa Nadal, limitou-se a elogiar o tenista russo de 23 anos, que fez uma excelente exibição no jogo decisivo que durou quase cinco horas.