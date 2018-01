Kyrgios vence Harrison e conquista torneio de ténis de Brisbane

O australiano Nick Kyrgios, 21.º do ranking mundial, conquistou o seu quarto título na carreira, ao derrotar na final do torneio australiano de Brisbane o norte-americano Ryan Harrison, 47.º do mundo.

Kyrgios, 22 anos, venceu o embate pelos parciais de 6-4 e 6-2, assegurando pela primeira vez um triunfo em solo australiano, sendo que o último dos seus três triunfos anteriores, em Tóquio, já datava de outubro de 2016.

Com 25 anos, Harrison conheceu o seu melhor ano em 2017, quando obteve o seu único triunfo até ao momento - vitória em Memphis - e chegou à final em Atlanta, iniciando 2018 com nova final.