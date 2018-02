João Sousa na segunda ronda do torneio de Sófia

O tenista português bateu em dois "sets" o búlgaro Dimitar Kuzmanov

O tenista português João Sousa, sétimo cabeça de série, apurou-se para a segunda ronda do torneio de Sófia, ao derrotar em dois "sets" o búlgaro Dimitar Kuzmanov. João Sousa, atual 68.º do "ranking" mundial, ainda sentiu algumas dificuldades no primeiro "set", que venceu apenas no "tie-break" por 7-6 (8-6), frente a um jogador que ocupa apenas o 340.º lugar e que entrou no torneio com um convite.

No segundo "set", o tenista vimaranense fez valer a sua maior experiência e venceu com um claro 6-1, ao fim de 1:38 horas, defrontando na próxima ronda, oitavos de final, o vencedor do encontro entre o alemão Maximilian Marterer (82.º do mundo) e o tunisino Malek Jaziri (110.º)