Tenista português foi questionado sobre o episódio que envolveu o árbitro português e a tenista norte-americana na final do US Open

A discussão entre Carlos Ramos e a tenista Serena Williams, em que a norte-americana acusou o português de sexismo durante a final do US Open, foi relembrada durante uma entrevista de João Sousa no podcast "Maluco Beleza", de Rui Unas e o tenista colocou-se ao lado do árbitro. "O Carlos Ramos é muito profissional e leva o código do ténis à risca. Foi o que fez. Acho que se criou essa polémica à volta da Serena. Ela não esteve bem. Misturou conceitos na nossa sociedade e não fez nenhum sentido. Não teve razão nenhuma no que disse e como agiu no encontrou. O Carlos limitou-se a fazer o seu trabalho, exigente sim."

João Sousa prosseguiu dizendo que ninguém esperava uma atitude do género de alguém tão importante para o desporto mundial. "Houve vários atletas que deram opinião acerca disso e todos eles negativos para com a Serena. Por tudo o que conseguiu e criou, não deveria ter feito isto. É um ícone do ténis, do desporto. Ninguém estava à espera de algo assim. O Carlos esteve muito bem."

Recorde-se que Serena foi alvo de advertências, durante a final, por receber indicações do treinador e por partir uma raquete, gerando-se uma discussão com o árbitro, altura em que o chamou de ladrão e o acusou de sexismo.