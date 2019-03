Fabio Fognini é o sexto nome confirmado no Estoril Open

Fabio Fognini vai estrear-se no torneio português do circuito ATP.

O italiano Fabio Fognini é o sexto jogador confirmado para o Estoril Open, anunciou, esta quarta-feira, a organização do torneio que vai decorrer no Clube de Ténis do Estoril, entre 27 de abril e 05 de maio.

Depois do sul-africano Kevin Anderson, do grego Stefanos Tsitsipas, do australiano Alex Di Minaur, do português e campeão em título João Sousa e do francês Gael Monfils, o Millennium Estoril Open confirmou hoje a participação do 17.º classificado da hierarquia mundial, que vai estrear-se no torneio português do circuito ATP.

"Estou muito contente por jogar o novo torneio no Estoril. Espero atuar a um bom nível e poder apreciar tudo o que de bom o torneio e essa zona tão bonita de Cascais têm para oferecer", avançou Fognini, numa mensagem enviada à organização.

Já o diretor do torneio, João Zilhão, congratulou-se com a presença daquele que considera ter "caraterísticas técnicas únicas" e ser um dos "mais carismáticos tenistas do circuito".

"Será uma novidade absoluta para o entusiasta público do Clube de Ténis do Estoril e uma garantia de qualidade na terra batida, com sete dos seus oito títulos a serem conquistados no pó de tijolo. Mas é sobretudo um jogador diferente que vem reforçar a diversidade do elenco do torneio: recentemente, o ATP Tour colocou na sua página de Instagram uma imagem de Fabio Fognini ao lado de Gael Monfils com a pergunta sobre qual dos dois seria o maior 'entertainer'. E vão estar os dois no Clube de Ténis do Estoril", lembrou.

Fognini, de 31 anos, atingiu os quartos de final de Roland Garros em 2011 e soma oito títulos em 18 finais.

No ano passado tornou-se o primeiro italiano desde 1977 a arrecadar três troféus de singulares numa mesma temporada no circuito profissional masculino ao mais alto nível: bateu o chileno Nicolas Jarry na final de São Paulo, no Brasil, o francês Richard Gasquet no jogo decisivo do torneio sueco de Bastad e o argentino Juan Martín del Potro no derradeiro encontro em Los Cabos, no México.