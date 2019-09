Derrota de Portugal na Taça Davis: "Já merecíamos uma vitória fora de casa"

Selecionador Rui Machado não escondeu desalento pela derrota diante a Bielorrússia, por 3-2

Rui Machado assumiu o sentimento de tristeza da seleção, que perdeu frente à Bielorrússia (3-2) na eliminatória do Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis, defendendo que "Portugal já merecia uma vitória fora de casa".

"Estamos tristes, mas sinto que todos estão de consciência tranquila, porque fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. A entrega foi total e aquilo que se viveu, dentro e fora do 'court', foi mesmo Taça Davis. É pena não sairmos daqui com a vitória, já merecíamos uma vitória fora de casa, porque já demonstrámos que somos competitivos", admitiu o selecionador português à Lusa.

O último triunfo de Portugal 'além-fronteiras' data de 2013, quando a equipa nacional bateu a congénere da Moldávia, e hoje, em Minsk, os tenistas portugueses chegaram a estar a um encontro da vitória, quando João Sousa e Pedro Sousa fecharam o duelo de pares favoravelmente, por 6-3 e 7-6 (8-6), e colocaram a seleção nacional em vantagem (2-1).

"Foi uma grande vitoria do Pedro e do João. Não tivemos muito tempo para trabalhar este par, mas as coisas correram muito bem. Foi uma excelente escolha, porque o João vem demonstrando ser um grande jogador de pares, acabou de fazer quartos de final num torneio do 'Grand Slam' e o Pedro assimilou algumas questões em piso rápido e executou-as muito bem. Foi um excelente encontro, em pleno ambiente de Taça Davis, com muita emoção e garra", avaliou.

Apesar da "melhor maneira de começar o dia decisivo", criando "uma boa oportunidade para fechar a eliminatória no encontro de singulares com o número um português", Rui Machado nota que João Sousa "teve pela frente um adversário que jogou e, sobretudo, serviu muito bem".

"Fez muitos ases [12] e viveu muito à custa do serviço, o que não permitiu ao João entrar tanto no encontro. Foi só um 'break' num encontro que pendeu para o lado deles. É nestes momentos que jogar fora ou em casa na Taça Davis faz um pouco a diferença, como deu para ver com estes jogadores, que não são tão estáveis, e aqui, com o apoio do público e a jogar em casa, conseguiram ser mais consistentes do que o normal".

Em relação ao encontro decisivo, com Ilya Ivashka, o capitão português disse que Pedro Sousa, embora tenha feito "um bom encontro, pagou caro o 'break' sofrido no primeiro 'set', com três erros cometidos no mesmo jogo, e acabou por perder no 'tie-break'" da segunda partida.

"Muito provavelmente por falta de hábito nestes pisos e por ter de assumir o encontro taticamente. E, quando o fez, teve um pouco falta de sorte e saíram-lhe duas ou três bolas para fora, por muito pouco, o que fez pender a balança para o lado dos adversários", analisou.

Além de lamentar a derrota, Rui Machado destacou "a disponibilidade e entrega dos melhores jogadores nacionais para representar o país, do João Sousa, pela dedicação ao longo destes dias, a capacidade de adaptação do Pedro Sousa, que fez um dos seus melhores encontros em piso rápido, do João Domingues e do Frederico Silva, que não jogou, mas é jovem terá essa oportunidade."