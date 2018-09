"Crédito ao João, prefiro nem falar das dificuldades"

Djokovic elogiou João Sousa após o duelo entre ambos nos "oitavos" do US Open, que culminou com a vitória do sérvio.

Logo após derrotar João Sousa no encontro que permitiu o regresso aos quartos de final, Novak Djokovic, bicampeão do US Open (2011 e 2015) fez questão de desmistificar o resultado alcançado diante do português e até considerou que pode ter sido enganador.

"Foi muito mais complicado do que o resultado mostra. Crédito ao João, que lutou muito bem e foi muito intenso. Estavam condições difíceis na primeira hora, mas depois melhorou um pouco. Foi um encontro difícil. Prefiro nem falar das dificuldades. Somos abençoados por jogar a modalidade que amamos. Tento apenas aproveitar cada momento. Não tenho 21 anos, não me sinto velho, mas o relógio biológico passa-nos certas mensagens. Há alturas em que temos apenas de sobreviver", elogiou o sérvio, sexto cabeça de série.

Apesar de assegurar ter passado por algumas dificuldades em court, Djokovic diz ter conseguido "devolver logo o break" no segundo set para conseguir retomar o ascendente sobre o número um nacional. "Penso que estive bem no final do segundo set e no terceiro. Aproveitei bem as minhas chances", resumiu "Nole".