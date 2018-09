Mohamed Lahyani, um dos sete juízes em "full-time", não apitará no Open da China nem no Shangai Masters. Entidade que dirige o ténis considerou ter posto em causa a obrigatória imparcialidade

Uma das imagens mais fortes que nos deixou o último Open dos Estados Unidos em ténis, dias antes da protagonizada por Serena Williams na final, com o árbitro português Carlos Ramos, foi a que dividiram Nick Kyrgios e Mohamed Lahyani. O tenista australiano, que não estava propriamente a aplicar-se ao máximo, tinha perdido o primeiro set e via como o francês Pierre-Hugues Herbert fizera o 3-0 no segundo, quando o juiz sueco desceu da cadeira e lhe deu uma espécie de palestra pedagógica.

"Eu quero ajudar-te. Tu és excelente para o ténis. Eu sei que este não és tu", ouviu-se Lahyani dizer a Kyrgios, que acabou por dar a volta ao marcador desfavorável e ganhar o jogo por 3-1. O francês, derrotado e nada agradado com o sucedido, afirmou logo após a partida que o árbitro tinha ultrapassado os limites, algo com que muitos concordaram (John McEnroe foi exceção), nomeadamente Roger Federer. Agora, soube-se que o ATP também partilha dessa opinião, já que a entidade que gere o ténis profissional puniu o árbitro, um dos sete do circuito a tempo inteiro, com uma suspensão dos dois próximos torneios onde deveria estar, o Open da China, em Pequim, e o Shangai Masters, que se disputam entre 1 e 14 de outubro.

"As ações de Lahyani no jogo foram consideradas como tendo comprometido a imparcialidade que é exigida a um árbitro. Lahyani voltará ao trabalho no Open de Estocolmo em outubro", justificou o ATP em comunicado. Na altura do incidente, a organização do US Open admitiu que Lahyani "desrespeitou o protocolo", mas manteve-o em prova, sublinhando o seu dever de "aderir aos protocolos adequados".

Além do comunicado do ATP, também o vice-presidente para as regras e competição fez questão de emitir um em nome pessoal, destacando a categoria de Lahyani, que censurou pela quebra do referido dever de imparcialidade. "Apesar de bem-intencionadas, as suas ações foram lamentáveis e no nosso circuito isso não poderá passar sem uma sanção disciplinar", prosseguiu Gayle David Bradshaw, confiante de que o juiz "aprenderá com esta experiência".

Aparentemente, e mesmo não sendo conhecidas eventuais consequências monetárias do castigo para Mohamed Lahyani, as palavras de Nick Kyrgios logo após o encontro (e o incidente) de nada valeram. "Não estou certo de que se tenha tratado de apoio. Ele disse que gostava de mim e que eu não estava a dar uma boa imagem", disse o australiano, acrescentando nem sequer ter ouvido o juiz. "Na realidade, nem me ajudou", declarou ainda.

Veja o momento em que Mohamed Lahyani desceu da cadeira para falar com Kyrgios