Apostar e ainda ver os jogos do US Open

O último dos torneios do Grand Slam decorre desde segunda-feira, com as atenções dos apaixonados concentradas no US Open onde estão os melhores do mundo, entre eles o português João Sousa.

Num tempo em que as apostas online conquistam espaço a olhos vistos, a plataforma da Betclic, disponibiliza "live streaming" do torneio norte-americano. Ou seja, os apostadores podem apostar em todos os jogos que se disputam em Flushing Meadows e acompanhar em direto os cinco jogos mais importantes do dia, entre eles a totalidade dos jogos de João Sousa.