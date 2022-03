Indian Wells: Medvedev avança, Nadal vira de forma épica e Sabalenka e Osaka dizem adeus

Maiorquino, recordista de torneios de Grand Slam (21), operou uma recuperação tremenda e revelou-se mais forte no "tie break", ganhando por 7-6 (7-3)

O tenista russo Daniil Medvedev, número um mundial, e o espanhol Rafael Nadal, quarto, apuraram-se no sábado para a terceira ronda do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao contrário da bielorrussa Aryna Sabalenka.

No primeiro encontro que disputou enquanto líder do "ranking" mundial, duas semanas depois de ter "destronado" o sérvio Novak Djokovic, Daniil Medvedev fez valer o favoritismo sobre Tomas Machac (158.º) e venceu o checo em dois sets.

O russo venceu pelos parciais de 6-3 e 6-2, num encontro que durou uma hora e 12 minutos, e apurou-se para a ronda seguinte de Indian Wells, na qual vai defrontar o francês Gael Monfils (28.º), que eliminou o sérvio Filip Krajinovic.

Já Rafael Nadal teve maiores dificuldades para seguir em frente e até "viu" a eliminação de perto, mas acabou por bater o norte-americano Sebastian Korda, 38.º da hierarquia, em três sets, tendo vencido o primeiro parcial por 6-2.

Contudo, Korda respondeu no segundo set, vencendo por claros 1-6, e no terceiro parcial chegou a ter uma vantagem de 2-5, mas o maiorquino, recordista de torneios de Grand Slam (21), operou uma recuperação tremenda e revelou-se mais forte no "tie break", ganhando por 7-6 (7-3).

"Pensei mesmo que ia perder. Tive imensa sorte em passar. Tenho de admitir que preciso de jogar melhor", comentou Nadal, após o encontro.

À procura do quarto título consecutivo esta temporada, após os triunfos no ATP 250 de Melbourne, no Open da Austrália e no torneio de Acapulco, Nadal vai defrontar na terceira ronda de Indian Wells o britânico Daniel Evans, 28.º colocado do "ranking" mundial.

Na segunda ronda da prova feminina de Indian Wells, surgiu a primeira grande surpresa do torneio, com a bielorrussa Aryna Sabalenka, número três do "ranking" mundial, a ser eliminada pela italiana Jasmine Paolini em três sets.

Sabalenka, que era a primeira cabeça de série do torneio, face às ausências da australiana Ashleigh Barty, líder mundial, e da checa Barbora Krejcikova, segunda classificada, acabou por ser surpreendida pela 46.ª posicionada da hierarquia em três sets (2-6, 6-3 e 6-3).

Também a japonesa Naomi Osaka, antiga número um mundial e vencedora de quatro títulos do Grand Slam, despediu-se do torneio - e em lágrimas -, depois de perder para a russa Veronika Kudermetova em dois sets, por 6-0 e 6-4.

Assim que o jogo da segunda ronda do torneio começou, Osaka, atual 78.ª colocada no 'ranking' WTA, ouviu um insulto das bancadas e pediu a intervenção do árbitro para que a pessoa fosse retirada. No entanto, apesar de muitos fãs apoiarem o pedido de Osaka, não se conseguiu detetar a pessoa responsável.

No final do jogo, na entrevista feita ainda no campo, Osaka, que teve um ano psicologicamente difícil em 2021, rebentou em lágrimas, conseguindo ainda agradecer aos adeptos que a tinham apoiado durante o jogo e admitiu que o insulto a tinha desestabilizado.