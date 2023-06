Iga Swiatek sentiu-se doente e desistiu do torneio de Bad Homburg

Isto quando faltam três dias para o arranque de Wimbledon.

A tenista polaca Iga Swiatek, número 1 mundial, foi esta sexta-feira forçada abandonar o torneio de Bad Homburg, na Alemanha, devido a uma indisposição, quando faltam três dias para o arranque de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

"Tive uma noite agitada por causa de alguma febre e possível intoxicação alimentar. Não posso apresentar-me hoje [nas meias-finais] e preciso de me cuidar. Espero ficar bem rápido", escreveu a líder do ranking mundial, na rede social Twitter.

Swiatek, de 22 anos, chega ao chega ao All Engand Club com uma sequência de 10 vitórias consecutivas e motivada pela conquista do seu quarto título do Grand Slam em Roland Garros.

Na primeira ronda na relva de Wimbledon, a polaca vai defrontar a chinesa Lin Zhu (33.ª WTA).