Iga Swiatek promove torneio de exibição para ajudar crianças e jovens da Ucrânia

O evento está marcado para 23 de julho, com um encontro de exibição de pares mistos

Iga Swiatek, líder do ranking mundial WTA, vai organizar em julho um torneio de exibição que visa angariar fundos para as crianças e adolescentes afetados pela guerra na Ucrânia.

O evento está marcado para 23 de julho, com um encontro de exibição de pares mistos, numa iniciativa em que a tenista ucraniana Elina Svitolina será árbitra e que contará também com o ex-selecionador e futebolista Andriy Schevchenko, como convidado.

No torneio de ténis de Wimbledon, terceira prova do Grand Slam, que se iniciou na segunda-feira, Swiatek iniciou a participação com um pin com as cores da Ucrânia.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro, mais de quatro milhões de refugiados cruzaram a fronteira para a Polónia, país que tem dado abrigo, cuidados médicos e sociais, educação e oportunidades de trabalho.

Os tenistas russos e bielorrussos, estes devido ao apoio dado à Rússia, foram proibidos de competir em Wimbledon, levando as Associações ATP (masculinos) e WTA (femininos) a decidirem que o torneio não atribuirá os pontos para o ranking.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e essa ofensiva militar já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

O conflito causou ainda a fuga de mais de 16 milhões de pessoas, das quais mais de oito milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.