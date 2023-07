Iga Swiatek apura-se para os quartos de final de Wimbledon

Redação com Lusa

A tenista polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial, apurou-se este domingo para os quartos de final de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, ao vencer com a suíça Belinda Bencic.

A polaca, vencedor de três Roland Garros e um Open dos Estados Unidos, passou pela primeira vez os 'oitavos' no major londrino, depois de bater Bencic, 14.º do mundo, por 6-7 (4-7), 7-6 (7-2) e 6-3, em três horas e dois minutos.

Depois de afastar a campeã olímpica em Tóquio2020, num encontro em que salvou dois match points, Swiatek vai defrontar a bielorrussa Victoria Azarenka, 20.º do mundo, ou a ucraniana Elina Svitolina, 76.ª.