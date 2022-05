Iga Swiatek apura-se para a segunda ronda de Roland Garros

Redação com Lusa

Polaca, que venceu pela 27.ª vez neste circuito, defrontará, a seguir, Alison Riske ou Dayana Yastremska

A tenista Iga Swiatek, número um do ranking mundial, qualificou-se, esta segunda-feira, para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do "Grand Slam" da temporada, ao eliminar a ucraniana Lesia Tsurenko, em dois sets.

Vencedora do major parisiense em 2020, Swiatek somou a 27.ª vitória consecutiva no circuito feminino, ao vencer Tsurenko, 119.ª do mundo e proveniente da qualificação, por 6-2 e 6-0, em 54 minutos.

Na segunda ronda de Roland Garros, Swiatek vai defrontar a norte-americana Alison Riske, 43.ª da hierarquia, ou a ucraniana Dayana Yastremska, 82.ª.