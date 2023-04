Henrique Rocha, de apenas 18 anos, é a surpresa no Estoril Open

Jovem somou na qualificação as duas primeiras vitórias da carreira num torneio ATP e passou ao quadro principal sendo o 590.º do ranking mundial.

Henrique Rocha, de 18 anos, juntou-se a Nuno Borges e João Sousa no quadro principal do Millennium Estoril Open, ao vencer Mate Valkusz (238.º), por 6-4 6-2, na segunda ronda do qualifying, em 1h22.

É o maior êxito da carreira do atual 590.º classificado do ranking mundial e a sua segunda vitória em torneios ATP .

Ainda há a possibilidade de mais dois portugueses passarem a qualificação e entrarem no quadro principal, pois Frederico Silva enfrenta Sebastian Ofner e Pedro Sousa tem pela frente Timofey Skatov.