Henrique Rocha após a eliminação no Estoril: "Por isso é que ele é o número 40"

O tenista português Henrique Rocha fez esta terça-feira "um balanço positivo" da estreia no Estoril Open, apesar da derrota na primeira ronda do quadro principal frente ao espanhol Bernabé Zapata Miralles, em dois sets, por 6-4 e 6-2.

"Foi um primeiro set que teve muitos jogos em vantagens. Foi um início bastante tremido para os dois lados. Senti que o facto de ele não me conhecer muito bem deu-me alguma vantagem para conseguir fugir um bocadinho no resultado. Tive alguns pontos "break" logo no primeiro jogo de resposta, mas infelizmente não consegui aproveitar muito bem e depois ele conseguiu no jogo a seguir saltar para cima de mim e foi isso que fez a diferença até ao final do set", começou por explicar o jovem português, de 18 anos.

Apesar de adiantar que o adversário, número 43 do mundo, "serviu melhor e conseguiu aguentar, apesar de mais um ou dois pontos para "break", não foi um encontro muito desequilibrado."

"Acho que do fundo de court estava um bocadinho 50-50 e ele, nos momentos decisivos, de facto, jogou muito melhor que eu. Foi muito mais sólido, teve muitas bolas que eu não estava à espera que entrassem, mas às vezes parecia que entrava tudo. Mas por isso é que ele é o número 40 do mundo e espero, um dia, chegar lá, mas ainda tenho muito trabalho para fazer", justificou.

Depois de receber um "wild card" para disputar a fase de qualificação do único torneio ATP português, Henrique Rocha bateu primeiro o britânico Ryan Peniston (159.º) e depois o húngaro Mate Valkusz (262.º) para se estrear no quadro principal, fazendo assim um balanço positivo da sua participação.

"Fico sempre muito chateado com a derrota, porque acho que ninguém gosta de perder, mas fiz dois bons encontros no "qualifying", hoje também fiz um bom jogo, apesar de não tão bem conseguido nos momentos importantes, mas é um balanço positivo", sublinhou.

Eliminado na ronda de abertura do Estoril Open, que decorre até domingo no Clube de Ténis do Estoril, o jovem portuense diz esperar agora retirar "coisas muito boas" da experiência vivida naquele que foi o seu primeiro torneio ATP.

"A experiência de estar aqui e jogar em casa, com este público todo nas minhas costas, é incrível. Queria agradecer a todo o público que esteve presente, porque, de facto, faz muita diferença em alguns momentos, em que me senti ir abaixo, e eles a puxar sempre por mim. Foi um extra para estar motivado e continuar a jogar e na luta. Foi uma boa primeira experiência para palcos grandes e espero, um dia, jogar em palcos maiores e sinto-me muito contente", rematou Rocha.