Guardiola rendido aos feitos de Nadal: "Já não existem palavras"

Redação com Lusa

Guardiola considera Rafael Nadal o melhor desportista espanhol de sempre.

O treinador espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, considerou que "não há discussão" em considerar o tenista Rafael Nadal o melhor desportista da história de Espanha.

"Evidentemente, o que o Rafa Nadal conseguiu fazer, conquistando tantos títulos, é muito difícil de fazer", sublinhou Guardiola, um dia depois de o tenista conquistar pela 14.ª vez o torneio de Roland Garros, o seu 22.º torneio do Grand Slam.

Guardiola, de férias com a família na instância de golfe de Son Servera, em Palma de Maiorca, enalteceu também o basquetebolista Pau Gasol ou o antigo golfista Severiano Ballesteros, já falecido, mas frisou que a proeza de Nadal parece inalcançável.

"Já não existem palavras", disse ainda o antigo futebolista e atual treinador, após a 14.ª vitória de Nadal em Roland Garros, com Guardiola a dizer que o tenista continuará a vencer, enquanto "o corpo aguentar".

No domingo, Rafael Nadal, de 36 anos, conquistou o seu 22.º torneio do Grand Slam, o 14.º em Roland Garros, depois de vencer na final em Paris o norueguês Casper Ruud em três "sets", por 6-3, 6-3 e 6-0.

A vitória permitiu ao espanhol reforçar o estatuto de tenista com mais vitórias em "majors", à frente do suíço Roger Federer e do sérvio Novak Djokovic, que contabilizam 20 triunfos.