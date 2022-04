Gonçalo Oliveira perde na segunda ronda do challenger de San Luis Potosí

Redação com Lusa

Perdeu por 5-7, 6-3 e 6-3 com Renzo Olivo

Gonçalo Oliveira, 274.º do ranking mundial, foi esta quinta-feira eliminado na segunda ronda do challenger de San Luis Potosí, no México, pelo argentino Renzo Olivo, 192.º.

O número cinco português foi batido pelo oitavo cabeça de série do torneio, por 5-7, 6-3 e 6-3, em duas horas e 44 minutos, no primeiro embate entre os dois jogadores.

Na primeira ronda, o tenista portuense tinha derrotado o wild card japonês Shintaro Mochizuki, 429.º do mundo.