Gonçalo Oliveira perde na segunda ronda do Challenger de Oeiras

O tenista português perdeu frente ao argentino Marco Trungelliti.

Gonçalo Oliveira perdeu esta quarta-feira frente ao argentino Marco Trungelliti na segunda ronda do Oeiras Open I, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Complexo Desportivo do Jamor.

O jogador natural do Porto, que figura no 296.º lugar no ranking mundial, não conseguiu encontrar argumentos para bater o adversário, 247.º classificado na mesma hierarquia, e acabou eliminado em dois sets, com os parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e 17 minutos.

Depois da derrota na prova de singulares, Gonçalo Oliveira voltará ao "court" na companhia de Gonçalo Falcão para defrontar na ronda inaugural da variante de pares o norte-americano Ernesto Escobedo e o ucraniano Vladyslav Orlov.

Já Marco Trungelliti jogará nos quartos de final do Oeiras Open com o holandês Igor Sijsling (302.º ATP), que hoje superou o italiano e sétimo cabeça de série, Gian Marco Moroni, por duplo 6-2.