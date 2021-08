Gonçalo Oliveira perde de entrada no "challenger" de Varsóvia

Jogador portuense, 298.º colocado no "ranking" mundial, foi eliminado pelo jovem anfitrião em dois "sets", pelos parciais de 7-5 e 6-0

O tenista Gonçalo Oliveira perdeu, esta quarta-feira, frente ao polaco Szymon Kielan e foi eliminado na primeira ronda do "challenger" de Varsóvia.

O jogador natural do Porto, 298.º colocado no "ranking" mundial, cedeu perante o jovem anfitrião, de 18 anos, em dois "sets", pelos parciais de 7-5 e 6-0, ao cabo de uma hora e 17 minutos de um encontro disputado na terra batida de Varsóvia.

Depois de um "set" inaugural equilibrado, Gonçalo Oliveira sofreu três quebras de serviço na segunda partida, permitindo ao adversário fechar nove jogos seguidos, e cedeu a passagem à segunda ronda do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour.

Com a eliminação de Oliveira, de 26 anos, a representação lusa fica a cargo de Nuno Borges, com encontro marcado na fase seguinte da prova com Javier Barranco Cosano (312.º ATP), enquanto Kielan vai defrontar o vencedor do confronto entre Duje Ajdukovic e Lucas Miedler.