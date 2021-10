Gonçalo Oliveira passa aos "oitavos" do Challenger de Santiago

Português superou Crawford, em dois sets, ao longo de uma hora e 28 minutos

O tenista Gonçalo Oliveira, 309.º do ranking mundial, qualificou-se, esta terça-feira, para a segunda ronda do Challenger de Santiago, no Chile, em terra batida, ao bater o norte-americano Oliver Crawford.

Gonçalo Oliveira superou Crawford, 403.º da hierarquia e proveniente do torneio de qualificação, em dois ses", pelos parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 28 minutos.

Nos oitavos de final, o jogador luso vai medir forças com o vencedor do embate entre o brasileiro Felipe Meligeni Rodrigues Alves, 205.º ATP e oitavo cabeça de série, e o chileno Gonzalo Lama, 326.º.