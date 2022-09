Gonçalo Oliveira na final de pares do Lisboa Belém Open

Para o tenista português, de 27 anos, será a sua 31.ª final de pares no ATP Challenger Tour e terceira no Lisboa Belém Open

Gonçalo Oliveira e o checo Zdenek Kolar asseguraram a passagem à final de pares do Lisboa Belém Open, torneio do ATP Challenger Tour, que decorre até domingo no Club Internacional Foot-ball (CIF).

Oliveira e Kolar derrotaram nas meias-finais o francês Manuel Guinard e o venezuelano Luís David Martinez, primeiros cabeças de série, em dois "sets", com os parciais de 6-1 e 6-2, ao fim de 58 minutos em court.

No encontro do título, vão defrontar a dupla ucraniana constituída por Vladyslav Manafov e Oleg Prihodko, segunda pré-designada, que eliminou nas meias-finais o indiano Jeevan Nedunchezhiyan e o indonésio Christopher Rungkat, por 6-4 e 6-2.

Para o tenista português, de 27 anos, será a sua 31.ª final de pares no ATP Challenger Tour e terceira no Lisboa Belém Open, depois de ter sido finalista em 2017, ao lado do compatriota Frederico Gil, e campeão em 2020, com o dominicano Roberto Cid Subervi.

Na prova de singulares, o italiano Marco Cecchinato, semifinalista de Roland Garros em 2018, superou o espanhol Carlos Taberner, com os parciais de 7-6 (7-2) e 6-4, para agendar encontro nas meias-finais com o "alternate" cazaque Timofey Skatov, responsável pela eliminação do francês Benoit Paire, em três partidas, por 6-4, 2-6 e 7-5.

A outra meia-final do torneio lisboeta será discutida entre o austríaco Filip Misolic, que afastou hoje o transalpino Giulio Zeppieri, por duplo 6-4, e o qualifier francês Luca van Assche, carrasco do compatriota Alexandre Muller, sétimo cabeça de série, pelos parciais de 6-4 e 7-5.