Gonçalo Oliveira foi eliminado a abrir o challenger de Forli

Tenista sucumbiu, em solo italiano, ante o pior classificado Denis Yevseyev, em dois sets

O português Gonçalo Oliveira, 282.º do ranking mundial de ténis, foi eliminado, esta terça-feira, na primeira ronda do challenger italiano de Forli, ao perder com o cazaque Denis Yevseyev, 403 da hierarquia mundial.

Sexto cabeça de série do torneio, Gonçalo Oliveira acabou surpreendido em dois sets frente a um jogador proveniente da fase de qualificação, perdendo pelos parciais de 6-4 e 6-4, em uma hora e 20 minutos.