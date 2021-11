Gonçalo Oliveira eliminado nos "quartos" do torneio no Equador

Redação com Lusa

Tenista português foi batido pelo chileno Alejandro Tabilo, 169.º do ranking ATP.

O tenista português Gonçalo Oliveira foi na sexta-feira eliminado nos quartos de final do torneio challenger de Guayaquil, no Equador, ao ser derrotado pelo chileno Alejandro Tabilo.

Gonçalo Oliveira, 298.º do ranking mundial, foi batido pelo chileno, 169.º do ranking ATP, em dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-3, num encontro que teve a duração de uma hora e 23 minutos.

Alejandro Tabilo vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o argentino Nicolas Kicker (240.º) e o brasileiro Thiago Seyboth Wild (132.º) nas meias-finais do torneio.