Gonçalo Oliveira eliminado e Oeiras Indoor 1 fica sem portugueses

Gonçalo Oliveira foi eliminado e deixou sem portugueses o quadro de singulares do challenger Oeiras Indoor 1, torneio que se disputa no Complexo de Ténis do Jamor, onde duas duplas nacionais também foram derrotadas.

Num dia pouco feliz para a representação portuguesa, Gonçalo Oliveira não foi capaz de superar o qualifier belga Joris De Loore, que figura no 341.º lugar no "ranking" mundial, e cedeu a qualificação para os quartos de final em dois sets, por duplo 6-4.

Consumado o desaire do portuense (507.º AT) ao fim de uma hora e 45 minutos, o quadro principal do primeiro torneio português do ano do ATP Challenge Tour ficou sem representantes nacionais, uma vez que João Domingues, que também havia atingido a segunda ronda, foi eliminado na quarta-feira.

Na competição de pares, nenhuma das duplas nacionais conseguiu garantir a manutenção em prova. Fábio Coelho e Gonçalo Falcão perderam diante o britânico Luke Johnson e do neerlandês Sem Verbeek, terceiros cabeças de série, pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-7 (3-7) e 10-7, enquanto João Domingues e Pedro Sousa foram travados no encontro de acesso às meias-finais pelo romeno Victor Vlad Cornea e o checo Petr Nouza, por 6-3 e 7-6 (7-0).