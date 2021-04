Gonçalo Oliveira e Tiago Cação apuram-se para os 'quartos' do Challenger de Oeiras

Oliveira, 296.º do ranking ATP, precisou de três "sets" para superar o cabeça de série Oscar Otte. Cação, número 551.º, derrotar o germânico Mischa Zverev, em igual número de 'sets'

Os tenistas portugueses Gonçalo Oliveira e Tiago Cação travaram hoje longos duelos rumo aos quartos de final do Oeiras Open II, segundo torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Complexo Desportivo do Jamor.

Oliveira, 296.º colocado no "ranking" ATP, precisou de três "sets" para conseguir superar o favorito e primeiro cabeça de série alemão, Oscar Otte, pelos parciais de 6-4, 4-6 e 6-3, ao fim de duas horas e meia de encontro.

Depois de conquistar o primeiro parcial e salvar seis "set points", Oliveira não foi, contudo, capaz de evitar a derradeira partida, que venceu ao quebrar Otte por duas vezes, no terceiro (2-1) e nono jogos (6-3) para assegurar a continuidade em prova.

Graças ao triunfo, o jogador natural do Porto garantiu a qualificação para os quartos de final e um encontro com o compatriota Tiago Cação, um desafio que será disputado sexta-feira no Centralito do Jamor.

Tal como Oliveira, Cação, número 551.º da hierarquia mundial, também precisou de três partidas para derrotar o germânico Mischa Zverev, antigo 25.º classificado no "ranking" ATP e atual 280.º colocado, com os parciais de 6-3, 1-6 e 7-6 (8-6), ao cabo de duas horas e 33 minutos.

O jovem tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, de 23 anos, vai voltar a disputar assim pela segunda semana consecutiva, e segunda vez na carreira, os quartos de final de um torneio "challenger", depois de ter selado a vitória ante o irmão mais velho de Alexander Zverev (6.º ATP) ao sétimo "match" point.