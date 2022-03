Redação com Lusa

Gonçalo Oliveira foi esta quinta-feira eliminado nos oitavos de final do challenger de Santiago, no Chile, ao perder diante do checo Jiri Lehecka em três sets.

O tenista português, número 270 do ranking mundial, ainda respondeu à perda do primeiro parcial por 6-3, vencendo o segundo por idêntico resultado, mas acabou derrotado pelo atual 91º da hierarquia, também por 6-3, ao fim de duas horas e três minutos.