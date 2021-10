Gonçalo Oliveira cai nos oitavos de final do challenger de Bogotá

Gonçalo Oliveira foi afastado nos oitavos de final do challenger de Bogotá

Gonçalo Oliveira foi afastado nos oitavos de final do challenger de Bogotá, após perder frente ao espanhol Oriol Roca Batalla, por 3-6, 6-4 e 5-7, em duas horas e 23 minutos.

Num primeiro parcial com algumas quebras de serviço para cada lado, o 379.º colocado do "ranking" ATP acabou por levar a melhor sobre o tenista português (306.º), que ainda empatou o encontro ao vencer o segundo set.

No terceiro e decisivo parcial do torneio de terra batida colombiano, Oliveira até entrou bem ao fazer o break no terceiro jogo, mas permitiu a Batalla recuperar logo a seguir, para voltar a superiorizar-se, quando se registava 5-5, e triunfar.