Gonçalo Oliveira cai na primeira ronda do challenger de Santiago

Derrota frente ao argentino Juan Pablo Ficovich em dois sets.

O tenista português Gonçalo Oliveira foi eliminado na primeira ronda do challenger de Santiago, no Chile, ao ser derrotado pelo argentino Juan Pablo Ficovich em apenas dois sets.

Gonçalo Oliveira, n.º 309 do ranking mundial, não foi capaz de superar o tenista argentino, que está no 259.º lugar do ranking ATP, tendo sido batido pelos parciais de 6-3 e 6-1, num encontro que teve a duração de uma hora e 25 minutos.

Na segunda ronda, Juan Pablo Ficovich vai enfrentar o vencedor do embate entre o seu compatriota Sebastian Baez e o peruano Nicolas Alvarez.