Gonçalo Oliveira afastado na segunda ronda do challenger de Praga

Derrota do português frente ao cazaque Dmitry Popko.

O tenista português Gonçalo Oliveira foi afastado na segunda ronda do torneio de Praga, ao perder diante o cazaque Dmitry Popko, em dois sets, na terra batida da prova do ATP Challenger Tour.

O jogador natural do Porto, número 297 do ranking ATP, não foi capaz de contrariar o favoritismo do segundo cabeça de série, 181.º colocado mundial, e foi eliminado pelos parciais de 6-0 e 6-3.

Depois de ceder seis jogos consecutivos, Oliveira ainda fez o "break" logo no primeiro jogo do segundo parcial, mas Popko reagiu de imediato e, com duas quebras de serviço, selou o triunfo em uma hora de encontro.

Nos quartos de final, o jovem cazaque, de 24 anos, vai defrontar o italiano Riccardo Bonadio, sexto pré-designado, que bateu na segunda eliminatória o norte-americano Emilio Nava, por 6-4 e 6-3.