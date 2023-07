Gonçalo Castro e Salvador Monteiro conquistam bronze para Portugal no FOJE

Redação com Lusa

Os tenistas Gonçalo Castro e Salvador Monteiro conquistaram esta sexta-feira a medalha de bronze no torneio de pares masculinos do Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE), no quinto pódio de Portugal em Maribor, Eslovénia.

Na tentativa de acesso à final, a dupla lusa perdeu frente aos romenos Yannick Alexandrescou e Alejandro Berge por 2-0, com os parciais de 6-0 e 7-6 - ambos os derrotados na semifinal garantem a medalha de bronze.

Na quarta-feira os portugueses, que asseguraram o segundo pódio de sempre do ténis luso no FOJE, venceram a Eslovénia por 2-1 e o Luxemburgo por 2-0, enquanto na quinta-feira bateram a Estónia por 2-1.

Esta é a quarta medalha de bronze de Portugal neste FOJE, sendo que há registar ainda um ouro, do nadador Rafael Mimoso, que na terça-feira venceu a prova dos 200 metros bruços.

Bronze ainda para os judocas Mariana Silveira em -57 kg e Rodrigo Janeiro em -66 kg, além do velocista Pedro Afonso nos 200 metros.