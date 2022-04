Gastão Elias soma mais uma vitória e repete meias-finais no Jamor

O jogador natural da Lourinhã, número 173 no "ranking" mundial, precisou de três sets para afastar o jovem húngaro Zsombor Piros (227.º ATP), de 22 anos, pelos parciais de 6-4, 5-7 e 6-3, e garantir a continuidade em prova

O português Gastão Elias assegurou hoje a presença nas meias-finais do Oeiras Open II, no Complexo de Ténis do Jamor, onde há menos de uma semana conquistou o título do primeiro torneio português do ATP Challenger Tour.

O jogador natural da Lourinhã, número 173 no "ranking" mundial, precisou de três sets para afastar o jovem húngaro Zsombor Piros (227.º ATP), de 22 anos, pelos parciais de 6-4, 5-7 e 6-3, e garantir a continuidade em prova.

Assegurado o oitavo triunfo consecutivo, Gastão Elias vai defrontar no duelo de acesso à final o checo Zdenek Kolar, 150.º classificado na hierarquia ATP, com quem perdeu a final do Oeiras Open I, em 2021, e cedeu a igualdade no confronto direto (1-1).

Tal como Elias, de 31 anos, Nuno Borges e Francisco Cabral também prosseguem invictos, mas na variante de pares, após a vitória de hoje sobre o romeno Victor Vlad Cornea e o alemão Fabian Fallert, por duplo 6-4.

A dupla portuguesa, que conquistou sete títulos "challenger" no último ano, vai discutir sábado o troféu com Zdenek Kolar e o também checo Adam Pavlasek, no Jamor, onde há menos de uma semana também se sagraram campeões do Oeiras Open I.