Gastão Elias segue em frente em Wimbledon

Redação com Lusa

O tenista português venceu o britânico Felix Gill em três sets.

O tenista português Gastão Elias apurou-se hoje para a segunda ronda do qualifying do torneio de Wimbledon, terceira prova do Grand Slam, ao vencer o britânico Felix Gill, em três sets.

Na relva do All England Club, Gastão Elias, 183.º do ranking mundial, bateu o britânico, 437.º da hierarquia, pelos parciais de 7-6 (12-10), 5-7 e 6-3 , num encontro que teve a duração de duas horas e 53 minutos.

O tenista da Lourinhã, de 31 anos, continua na luta por um lugar no quadro principal, no qual já está João Sousa, e defronta na ronda seguinte o australiano Max Purcell, 156.º do mundo.

Nuno Borges também está na segunda ronda do qualifying, depois do triunfo de hoje, enfrentando o japonês Hiroki Moriya, 247.º, ao contrário de Pedro Sousa e Frederico Silva, que já foram eliminados.

Caso vençam no próximo jogo, os dois tenistas lusos ainda a disputar o qualifying vão defrontar-se na partida que vai definir o acesso ao quadro principal.