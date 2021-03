Gastão Elias: o objetivo de reentrar no top 100 e mais perto da fasquia do milhão

Gastão Elias está com 30 anos e finalmente livre de lesões, continuando a ter como grande sonho ser capaz de superar a 57.ª posição que atingiu, em 2016, no ranking ATP.

Aos 30 anos, Gastão Elias está na fase decisiva de uma carreira cujo principal objetivo continua a ser reentrar no top 100 e lutar por suplantar o melhor ranking de sempre - o 57.º lugar, em 2016. Para conseguir sair da 381.ª posição e readquirir mecanismos que lhe permitam exibir-se ao mais alto nível, o luso-brasileiro continua obrigado a competir na terceira divisão do ATP Tour. Ontem, em Vale do Lobo, disputou a 12.ª final de um evento ITF/ATP - a antiga categoria futures - e não alcançou o sexto título, ao perder com o francês Evan Furness (376.º), por 2-6 e 4-6.

Um relativo conforto financeiro ainda herdado das épocas de ouro de 2016 e 2017, em que esteve doze meses no top 100, leva a que nesta altura esteja mais perto de suplantar o milhão de dólares em ganhos oficiais. Do torneio de Vale do Lobo saiu com 2120 euros que, mesmo tratando-se de trocos para quem já faturou mais de 200 mil por perder todos os oito encontros disputados no Grand Slam, permite-lhe ultrapassar a barreira dos 990 mil (990.400). Os dois únicos portugueses que embolsaram somas acima do milhão de dólares são: João Sousa (7.061.847) e Fred Gil (1.498.000). Traduzido em euros, o vimaranense está com 5,8 milhões e o sintrense ficou pelos 1,2, estando Elias ainda distante do milhão na moeda europeia (818.400). Esta semana, o lourinhanense continua no Algarve para jogar, em Faro, outro ITF/ATP, enquanto João Sousa atua no Argentina Open, Frederico Silva no challenger de Nur-Sultan (Cazaquistão) e Gonçalo Oliveira no challenger de Las Palmas (Canárias). No qualifying do Argentina Open, em Buenos Aires, João Domingues foi afastado na segunda ronda.